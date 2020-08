Menina de 10 anos é estuprada após ser atraída para casa abandonada; suspeito fugiu

PUBLICIDADE

Uma menina, de 10 anos, precisou receber atendimento médico após ser estuprada por um homem, na noite de quarta-feira (19). Com um celular, o suspeito teria atraído a vítima para uma casa abandonada. Ele fugiu logo após o crime.

A Polícia Civil investiga o caso através do depoimento da família e da criança. O pai da menina relatou ao Portal G1 que a criança estava brincando na casa de um amigo, que mora ao lado. Após algum tempo, a mãe do menino pediu para que ele saísse para comprar pão e a vítima ficou sozinha na varanda da residência.

O suspeito estava do outro lado da rua e chamou a menina. Ainda segundo o pai da vítima, a garota teria se recusado a ir, no entanto, o homem pediu que ela se aproximasse para mostrar uma foto no celular.

“Ela se aproximou, ele a agarrou pela cintura e levou para dentro de uma casa que fica em uma invasão. Ela detalhou tudo, tampou a boca dela e disse que ia matá-la”, lamentou o pai.

Na sequência, a família iniciou uma busca pela menina e chamou por ela na rua. No entanto, o suspeito tapou a boca da menina para que ela não gritasse e a ameaçou de morte caso fosse descoberto.

“Ele não bateu nela porque sentimos falta e fomos para rua atrás. Ficamos gritando o nome dela, não sabíamos que estava dentro da casa, e assim que nos afastamos ele soltou ela e empurrou para rua”, explicou.

Após ser empurrada, a vítima correu para encontrara a família. A criança chorava e estava muito assustada, conforme o relato dos pais. A garota não relatou o estupro de imediato, devido às ameaças do suspeito. O crime ocorreu em Feijó, no interior do Acre.

“Ficou muito nervosa, meio pálida e assustada. Não queria contar porque ele tinha dito que ia matá-la se contasse para alguém. Quando se acalmou, contou o que houve, chamamos a Polícia Militar e fomos para o hospital”, disse.

Após ser encaminhada até uma unidade hospitalar, a criança passou por alguns exames que confirmaram os abusos. Ela foi medicada e liberada. O pai da vítima afirma que o suspeito é irmão de um vizinho que mudou recentemente do bairro. A família espera por justiça.