PUBLICIDADE

Com o passar dos anos, vários vídeos viralizaram na internet e viraram memes. Em 2020 foi a vez do “meme do Caixão”, um ritual de sepultura africano onde homens dançam enquanto carregam um caixão, ganhar destaque nos grupos do WhatsApp.

O interessante é que os homens que participam do vídeo agora avisam sobre a importância de usar máscara durante a pandemia do novo coronavírus. “Use máscara ou venha dançar com a gente”, diz um dos dançarinos.

Confira o vídeo

A campanha publicitária é de uma marca de meias da África, a Afrisocks, que com a chegada da pandemia começou a comercializar máscaras com referências étnicas do continente.