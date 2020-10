Médico que contraiu covid-19 e ficou com a pele escura se recupera totalmente

PUBLICIDADE

No início da pandemia, um médico chinês ficou conhecido no mundo todo após apresentar um sintoma diferente de Covid-19, Yi Fan ficou com a pele escura durante seu tratamento. Recuperado, o cardiologista agradeceu a todos que o ajudaram na recuperação.

De acordo com os médicos, Fan teve um desiquilíbrio hormonal que fez com que sua pele ficasse escura.

Outro médico desenvolveu o mesmo sintoma. Hu Weifeng não teve a mesma sorte que Fan e faleceu após não apresentar resposta no tratamento.