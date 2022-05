Medicamentos vencidos são achados jogados em rua de Fortaleza

Diversos frascos e caixas de medicamentos com prazos de validade vencidos foram encontrados descartados no meio da rua em Fortaleza

Na tarde da última sexta-feira, 27, diversos frascos e caixas de medicamentos com prazos de validade vencidos foram encontrados descartados no meio da rua, no Bairro de Fátima, em Fortaleza.

O borracheiro Marcos Erlane encontrou o material enquanto fazia uma caminhada. De acordo com ele, os remédios estavam jogados na calçada da Rua Ministro Joaquim Barros.

“Muitas caixas e muitos remédios. Todos jogados ali na calçada. Muitas ampolas e remédios caríssimos. Todos os remédios deram para eu ver, estavam vencidos desde o mês de março. Um absurdo esse descarte ser desta forma”, afirmou.

Dentre os remédios estavam enantato de noretisterona (anticoncepcional), sulferbel (sulfato ferroso), keforal (indicado para infecção respiratória e otite), anafranil (antidepressivo), etilefril (pressão baixa), entre outros.

Ainda não há informações sobre quem teria descartado os remédios vencidos na rua. A etiqueta colada em uma das caixas indica que os medicamentos foram enviados pelo Ministério da Saúde e o destinatário é o Almoxarifado Estadual de Medicamentos, do governo do estado.