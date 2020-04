MC Dumel morre aos 28 anos com coronavírus

PUBLICIDADE 

O funkeiro conhecido como MC Dumel, de 28 anos, morreu em decorrência da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. A assessoria do artista e a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) confirmaram o óbito, na noite desta quinta-feira (16). MC Dumel é a 35ª vítima do coronavírus no estado.

O artistas estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Couto Maia, em Salvador. Ele havia recebido o diagnóstico da doença no domingo (12). A assessoria informou que MC Dumel estava entubado e sedado na unidade hospitalar.

Inicialmente, o artista foi internado no Hospital Menandro de Farias, em Lauro de Freitas, mas precisou ser transferido após testar positivo para a Covid-19. A esposa de MC Dumel também testou positivo na quarta-feira (15) e está internada no mesmo hospital. O quadro clínico dela é estável.

Ainda conforme a assessoria, o casal havia viajado para o Rio de Janeiro à trabalho. Após retornarem, eles apresentaram sintomas de gripe e febre alta, durante cinco dias, e optaram por ficar em casa. Na quinta-feira (9), MC Dumel apresentou febre alta e falta de ar. Ele se dirigiu ao Hospital Menandro de Farias e foi transferido para a UTI, na manhã de sexta-feira (10).

O artista possui mais de 103 mil seguidores no Instagram. Não há detalhes sobre o velório. Até a noite desta quinta-feira, a Bahia havia registrado mais de 960 casos confirmados de coronavírus.