Matilha de 5 buldogues ingleses mata homem na Califórnia

No domingo, 1º, uma matilha de cinco buldogues ingleses matou um homem de 59 anos na cidade de Selma, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos.

A vítima, Richard Barry, estava passeando quando foi atacada pelos cachorros de um vizinho. Teresa Barry, a cunhada do homem, viu o ataque.

Ela relatou que Richard gritava pedindo ajuda — ela tentou tirá-lo do meio dos cachorros, mas não conseguiu. De acordo com o relato dela, ela foi para cima dos animais com um taco de beisebol. Ela caiu, e três cães a atacaram (ela ficou com um corte e se machucou no incidente).

A polícia chegou a atender Richard no local. Os cachorros foram apreendidos e estão sendo analisados para que se saiba se eles têm raiva.

De acordo com o órgão de controle de animais, os cachorros escaparam de uma residência e atacaram a vítima que estava apenas caminhando. Ainda não se sabe se os donos vão ser indiciados.

A polícia afirma que eles estão cooperando com as investigações.