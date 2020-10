Marquise de loja desaba e fere vendedor ambulante; vídeo

PUBLICIDADE

Na manhã desta quinta-feira (29), a estrutura da marquise de uma loja no Centro de Vitória (ES) desabou e feriu um trabalhador ambulante que estava no local. Tudo foi registrado por uma câmera de segurança. De acordo com o G1, o homem foi transportado para o Hospital Estadual de Urgência.

“A gente estava aqui do lado quando desabou. A marquise caiu completa. Sorte, por Deus, que só tinha o rapaz embaixo e abriu a cabeça e a ambulância atendeu ele. Graças a Deus não tinha mais ninguém aqui”, contou Élcio, comerciante que presenciou o desabamento da estrutura.

Outro comerciante, Júlio Santana, disse ao G1 que o estabelecimento estava em obras e que foi inaugurado da data de hoje. “Mais de três meses, quando eles começaram a mexer, eu falei: isso aí é tudo velho, vai cair. Eu falei para ele sair debaixo porque estava um perigo e ele não acreditou”, explicou.

Quando a estrutura foi ao chão, dois vendedores ficaram presos dentro da loja e precisaram ser resgatados pelos bombeiros. “Estava todo mundo aqui na porta. Depois que caiu, eu subi para o segundo andar. Eu só estava um pouco nervosa, mas a gente estava bem lá dentro”, contou uma vendedora ao G1.

A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros estiveram no local para avaliar o resto da estrutura do edifício.

Confira o vídeo do momento que a marquise desaba.