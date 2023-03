Marketing: perspectivas para o futuro

Como se sabe, Marketing é uma das áreas mais promissoras do mercado. Devido ao avanço tecnológico e a introdução do marketing digital, a profissão fica cada vez mais atrativa para aqueles que desejam fazer uma graduação ou uma pós-graduação em Marketing EAD.

Para quem está pensando em investir na carreira, neste artigo, você saberá quais são as perspectivas do mercado. Continue a leitura e confira!

<h2>Tendências que vão impactar o Marketing</h2>

Em constante evolução e transformação, o Marketing já passa por mudanças significativas. Novas tendências vêm garantindo seu espaço no mercado e prometem impactar a área muito em breve. Veja:

Inteligência Artificial; Marketing de Conteúdo; Experiência do Cliente; Marketing Digital; Sustentabilidade.

As perspectivas de futuro para a área são bastante promissoras, no entanto, aqueles que possuírem preparação e conhecimento suficientes para ingressar no mercado serão os principais agraciados. Por isso, não pense duas vezes em fazer um curso de pós-graduação EAD e se especializar em um assunto específico.

<h2>Principais especializações</h2>

Para quem deseja se especializar no mercado do Marketing, existem diferentes especializações. As mais comuns são:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Marketing de varejo; Marketing esportivo; Marketing de Luxo; Branding; Marketing Internacional; Marketing de Produto; Marketing de Serviço; Marketing Digital.

Por ser uma área bastante abrangente, o profissional de Marketing pode atuar em diferentes áreas e segmentos de uma agência e/ou empresa. O graduando pode, inclusive, preferir fazer uma pós-graduação em Empreendedorismo EAD ou área correlata para garantir um leque de infinitas possibilidades.

<h2>Salário de quem se especializa em Marketing</h2>

O graduado em Marketing chega a ganhar R$ 3.000,00, e quando se especializa em uma área específica é capaz de receber até R$ 8.000,00. É justo ressaltar que esses valores são estimativas e que o profissional pode ganhar mais ou menos, a depender da sua área de atuação e da empresa em que trabalha.

<h2>O que fazer para se destacar na área do Marketing</h2>

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Existem algumas estratégias que você pode fazer para adentrar ao mercado digital e se destacar, que são: