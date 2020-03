Marcelo Adnet viraliza após imitar Bolsonaro em paródia

PUBLICIDADE 

O artista Marcelo Adnet novamente viralizou nas redes sociais com suas imitações. Desta vez, o comediante imitou o presidente da República Jair Bolsonaro na paródia do hit do carnaval “Tudo Ok”, de Thiaguinho MT, Mila e JS Mão de Ouro. Nesta terça-feira (17), a personificação da música foi ao ar em mais um episódio do “Fora de Hora”, da Globo.

O famoso trecho música “brota no bailão para o desespero do teu ex” foi substituída por “tamo tranquilão pro desespero de vocês”. A paródia conta como os governantes estavam “tranquilos” com a educação, segurança, economia e cultura.

Enquanto a equipe do Fora de Hora cantava a música relatando que estava “tudo ok”, imagens no telão denunciavam o contrário com hospitais lotados, violência e o alto dólar.

Confira o vídeo da paródia.

Crítica certeira e bem humorada feita por @MarceloAdnet e pela equipe do @foradehora pic.twitter.com/9d24LgR5Pg — Ivan Valente (@IvanValente) March 18, 2020