Maquiadora é achada morta em apartamento e marido é suspeito de matá-la

A suspeita da PM e de familiares, é que Tayná Pinheiro foi vítima de feminicídio depois de ter uma discussão com companheiro

Em Anápolis, Goiás, uma maquiadora de 26 anos foi encontrada morta dentro do apartamento onde morava com o marido. A suspeita da Polícia Militar (PM) e também de familiares, é que Tayná Pinheiro foi vítima de feminicídio depois de uma discussão com companheiro.

Conforme consta no boletim de ocorrência, o principal suspeito do crime é Israel Rodrigues, de 28 anos. No domingo, 6, ele teria saído do prédio por volta das 7h30. Depois de discutir com Tayná, ele chamou um motorista de aplicativo.

A ocorrência diz, ainda, que o “possível autor possuía algumas passagens criminais e já teria utilizado monitoramento eletrônico”.

Crime

De acordo com o boletim, o corpo da vítima foi encontrado sem vida e com duas perfurações nas costas.

A pedido da irmã do suspeito, o porteiro do edifício em que o casal morava, acionou a Polícia Militar.

Ela teria ligado preocupada para a portaria, pedindo ajuda, porque sabia sobre a briga do casal e não estava conseguindo falar com nenhum dos envolvidos.

“Visualizamos uma senhora do sexo feminino deitada em decúbito frontal, sem sinais vitais, com duas perfurações nas costas. Cabe ressaltar que o local estava limpo e com algumas gotículas de sangue”, diz um trecho da ocorrência.

Ainda no domingo, 6, policiais civis e peritos da Polícia Técnico-Científica (PTC) estiveram no apartamento para fazer perícia da cena do crime.