Manifestantes ateiam fogo em hospital que atende vítimas do coronavírus no Irã

Um grupo de iranianos protestou contra uma medida do governo de transferir dez pessoas infectadas com o coronavírus para um hospital de Bandar Abas. A cidade é uma das maiores do sul do país. O Irã é o segundo país com mais casos de pessoas infectadas, atrás apenas da China.

Os manifestantes proferiram gritos contra o governo e atearam fogo no Towhid Clinic, instituto médico que foi apelidado de Corona Hospital.

Segundo a diretora do hospital, os pacientes estão isolados dos outros. Até a última terça-feira (25), o Irã havia confirmado 34 novos casos e três mortes causadas pelo coronavírus. Atualmente (02/03/2020), foram registrados 61 novos casos e 15 mortes.