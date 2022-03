Mais de 3 toneladas de pescado sem nota fiscal são apreendidos no MA

De acordo com a PRF, os itens foram apreendidos no momento em que os policiais deram ordem de parada a um caminhão

Na noite desta segunda-feira, 28, por volta das 19h35, mais de três toneladas foram apreendidas sem nota fiscal na BR-316, a 300km de São Luís. A apreensão foi realizada pela Polícia Rodoviária de São Luís.

De acordo com a PRF, os itens foram apreendidos no momento em que os policiais deram ordem de parada a um caminhão. Ao ser questionado, o condutor respondeu que estava levando 3.329kg de peixe de diferentes espécies.

Ainda segundo a PRF, o motorista disse que tinha comprado os produtos no município de Carutapera, a 241km da capital, para ser entregue em uma peixaria no município de Santa Inês, a 250km de São Luís.

Ao ter a documentação da carga solicitada, o homem informou não ter nenhuma nota fiscal ou documento sanitário. Diante disso, os policias efetuaram a apreensão do caminhão e do pescado, que foram entregues aos técnicos da Agência de Defesa Agropecuária do Maranhão (AGED) para os procedimentos legais cabíveis.