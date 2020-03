Maior rede de telescópios registra movimento do cosmo

PUBLICIDADE 

A maior rede de telescópios do mundo, localizada no deserto do Atacama, no Chile, conseguiu comprovar através de uma imagem que o universo está em constante movimento. o Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) fez o registro a mais de 5 mil metros do solo.

Desde os átomos individuais até aglomerados massivos de galáxias, todo o universo está em movimento, dessa forma, na foto fica perceptível a movimentação de cada coisa. O registro feito com a ajuda de 66 antenas de alta precisão, que aparecem sendo transportadas pelo objeto borrado à esquerda, mostra o movimento no céu.

Nuvens suaves varrem o azul como pinceladas de um artista. Por causa da aparência tranquila da lua, brilhando no céu como uma lanterna, é fácil esquecer que a ela se desloca em torno da Terra a grande velocidade. Em uma escala além da compreensão humana, mais adiante, as estrelas e as formas difusas das galáxias podem parecer inertes, mas é claro que também estão em constante movimento e interação.