Mãe morre depois de levar tiro para defender filho durante briga com vizinho

No sudoeste do Goiás, em Quirinópolis, uma mulher de 55 anos morreu após levar um tiro no rosto. Segundo a Polícia Militar, Aparecida Silva foi baleada para defender o filho de uma briga com um vizinho. O caso aconteceu na noite de sábado, 26.

A vítima era dona de um bar, e de acordo com a polícia, já possuía desavenças com o suspeito, de 42 anos. Camila Vieira, delegada responsável pelo caso, contou que os três envolvidos já tinham registrado ocorrências por perturbação e ameaças.

“Ela estava na companhia de outras pessoas no local e o autor parou, ficou filmando, e isso começou a discussão. O filho foi conversar com o autor e a mãe dele acabou indo também”, explicou a delegada.

Segundo a PM, durante a discussão com o jovem, o suspeito jogou uma lata de cerveja contra Aparecida, e o filho dela deu uma facada no homem. Então, o vizinho tirou uma arma e ao tentar acertar o jovem, atingiu a mãe dele.

A mulher chegou a ser levada para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A faca, a arma branca do crime, foi apreendida pelos policiais. Não há informações se o filho de Aparecida foi preso.

De acordo com a Polícia Civil, o caso está sob investigação e o suspeito ainda não foi encontrado.