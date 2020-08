Mãe flagra filho autista sendo estuprado pelo padrasto no quintal de casa

PUBLICIDADE

Um homem, de 56 anos, foi preso nesta segunda-feira (17) suspeito de estuprar o próprio enteado, de 13 anos, no quintal de casa. A vítima é diagnosticada com autismo. De acordo com a Polícia Militar (PM), o crime foi flagrado pela mãe do adolescente.

A mulher, de 30 anos, relatou à polícia que foi até o quintal da casa, em Monte Negro-RO, e viu o filho e o marido sem roupas. Ao ser questionado, o homem assumiu que teria estuprado o garoto.

A mãe relatou ainda que o padrasto do menino ameaçou cometer suicídio e fugiu da casa. Na sequência, a Polícia Militar foi acionada e o menino de 13 anos contou aos agentes que seu padrasto o estuprava há pelo menos sete anos, quando eles ainda morava em uma chácara.

Uma equipe da PM realizou buscas pelo suspeito, que foi localizado no centro da cidade. Após ser abordado, o homem confessou o crime e foi encaminhado até a delegacia local. Segundo os laudos médicos mostrados pela mãe da vítima, além de autismo, o garoto sofre de hiperatividade.

