Mãe, filho, marido e amigo são executado em chacina; uma pessoa sobreviveu

PUBLICIDADE

Quatro pessoas foram assassinadas na saída do garimpo de Aripuanã, a 976 km de Cuiabá. Três das vítimas eram da mesma família. Os corpos foram encontrados nessa segunda-feira (23) depois que pessoa próximas procuraram a Polícia Civil para informar sobre o desaparecimento de uma das vítimas. Uma mulher, esposa de uma das vítimas, sobreviveu à chacina.

As vítimas foram identificadas como Elzilene Tavares Viana, de 41 anos, conhecida como Babalu, o filho dela, Luiz Felipe Viana Antônio da Silva, de 19 anos, o marido dela, Leôncio José Gomes, de 40 anos, e Jonas dos Santos, de 25 anos.

De acordo com o boletim de ocorrência, Jonas iria para Juína, a 737 km de Cuiabá, e pegou carona com a família. No percurso, um grupo de criminosos armados pararam o veículo, que transportava cinco pessoas.

As vítimas foram levadas algemadas para uma estrada, em direção ao município de Juína, onde foram executadas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A esposa de Jonas, uma jovem de 19 anos, foi poupada pelos criminosos a pedido do marido, que informou que ela estava grávida.

O caso é investigado pela Polícia Civil. Nenhum suspeito foi preso ou identificado.