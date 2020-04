Mãe esfaqueia o próprio filho e afirma que Jesus deu a ordem

PUBLICIDADE 

Na tarde desta quarta-feira (22), uma criança de dois anos foi esfaqueada pela própria mãe no bairro Novo Mundo, em Curitiba. De acordo com a Polícia Militar (PM), quando questionada sobre o motivo da agressão, ela teria respondido que a ordem veio de Jesus. As informações são do portal de notícias Banda B.

Segundo relatos dos agentes, a criança estava com a faca presa no quadril e foi levada para o Hospital do Trabalhador em estado grave. A paí da vítima está com a filha na unidade de saúde.

A mãe que agrediu a filha tem nacionalidade haitiana e não estava eme seu estado normal quando a equipe da PM chegou no local. Ela precisou ser algemada e foi encaminhada para a Central de Flagrantes onde ficou detida e deve responder por tentativa de homicídio.