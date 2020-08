‘Mãe entregadora’ que recebeu doações após gerar comoção na internet é acusada de fraude

PUBLICIDADE

A foto de uma mãe com duas crianças e uma mochila de um serviço de entregas no metrô de Moscou foi publicada na internet e gerou comoção no mundo todo. Não demorou muito para que várias pessoas fizessem doações para ajudar a moça, identificada como Lada Koroleva. No entanto, algumas pessoas desconfiam que ela esteja aplicando um golpe para conseguir o dinheiro.

A Rússia é um dos países que tiveram a economia bastante afetada pela pandemia do novo coronavírus. O país estima uma queda do PIB de 4,5% em 2020. A imagem da mulher com os dois filhos no metrô, enquanto carrega uma mochila de serviço de entregas, rapidamente viralizou. O registro sintetiza uma dificuldade enfrentada por muitas mães de família e gerou empatia da população.

No entanto, algumas pessoas identificaram a jovem na imagem como Lada Koroleva, que já havia viralizado em 2019. Na primeira vez em que a mulher gerou repercussão nas redes sociais, ela usava uma mochila de entregas de outro serviço, enquanto empurrava um carrinho na cidade de Rostov no Don. Na ocasião, ela recebeu um apelido: “Mamãe Entregadora”.

Posteriormente, Lada disse em uma entrevista que trabalhava como entregadora para poder pagar o aluguel, já que a pensão paga pelo governo era insuficiente. Lada também informou que o marido dela estava no exército. Após essa entrevista, a jovem, novamente, passou a receber diversas doações.

A primeira denúncia ocorreu após esse episódio, quando uma pessoa que chegou a realizar doações afirmou que o dinheiro recebido por Lada não era usado para pagar o aluguel. Como resposta, Lada se desculpou, mas não deu mais detalhes sobre o caso.

Outra denúncia surgiu em julho, após a repercussão da foto do metrô. Alexander Gezalov, que dirige um centro de apoio profissional em Moscou e também teria ajudado Lada, informou que foram doados cerca de um milhão de rublos (R$ 73 mil). Além disso, Gezalov informou que Lada não trabalhava no serviço de entregas desde 2019.

No último fim de semana, Lada Koroleva deu uma entrevista à TV RT, onde negou as acusações. Ela disse ainda que planeja deixar o ramo de entregas. Alguns vídeos publicados em nome de Lada continuam pedindo doações.