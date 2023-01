Mãe é presa suspeita de asfixiar criança de 6 anos

A prisão da mãe ocorreu na mesma noite em que a menina morreu

Uma mulher de 23 anos foi presa por suspeita de asfixiar a própria filha, uma criança de 6 anos, na noite de terça-feira (3), em Manaus. A criança morreu enquanto estava internada no Hospital da Criança da Zona Leste (Joãozinho). Na unidade de saúde, os médicos chegaram a suspeitar de abuso sexual e acionaram a polícia.

De acordo com a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), a mulher foi presa por suspeita de homicídio qualificado. As investigações apontam que ela sufocou a criança.

O relatório do Instituto Medico Legal (IML) concluiu que insuficiência respiratória aguda e asfixia foram as causas da morte da criança. O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).

Relembre o caso



De acordo com a Polícia Militar, a criança deu entrada no SPA do Galiléia, na Zona Norte da capital. A equipe de enfermagem da unidade entrou em contato com os agentes na noite de segunda-feira (2), relatando o caso.

A equipe médica informou aos policiais que a criança estava inconsciente e apontaram a suspeita de abuso sexual, pelas características que ela apresentava.

A menina foi levada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) até o Hospital da Criança da Zona Leste (Joãozinho), na Zona Leste, que solicitou alguns exames para dar um diagnóstico exato do quadro dela, porém a menina não resistiu e morreu no hospital.

Segundo a Polícia Civil, a mãe, o pai e o padrasto da vítima foram ouvidos.