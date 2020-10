Mãe é presa após obrigar filha a se prostituir para ‘ajudar’ com contas em casa

PUBLICIDADE

Uma mulher, de 41 anos, foi presa em flagrante após a filha, de 16, ser expulsa de casa e ligar para a Polícia Militar do Mato Grosso do Sul. A caso aconteceu na madrugada desta quarta-feira (15), na Vila Aimore, em Campo Grande. As informações são do G1.

De acordo com os policiais, a jovem disse que era obrigada a se prostituir e o dinheiro era entregue para a mãe. “A menina disse que estava fazendo programas sexuais há algum tempo e, toda vez que o programa não dava certo, ela apanha da mãe e esta a colocava para fora de casa. Desta vez, cansada da situação, ela decidiu denunciar. A adolescente prestou depoimento, fez exame pericial por estar com lesões pelo corpo e foi para um abrigo”, disse a delegada Anne Karine ao G1.

A mãe negou as acusações e afirmou ainda que a filha se “prostituía porque era muito rebelde”. Ela está em uma cela na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) e sua audieência está marcada para sexta-feira (16).

A suspeita possuía antecedentes criminais por agredir a filha além de furto.