Mãe é investigada por acionar facção para punir filha de 10 anos em MT

A Polícia Civil de Mato Grosso investiga uma mulher de 35 anos suspeita de acionar integrantes de uma organização criminosa para punir a própria filha, de apenas 10 anos, em Cuiabá.

De acordo com a investigação, o Conselho Tutelar foi acionado após duas meninas, de 10 e 13 anos, serem encontradas dentro de um motel na companhia de um homem de 63 anos.

Ao ser informada de que a filha esteve no local, a mãe teria recorrido a um grupo criminoso para aplicar uma espécie de “castigo” à criança, sob a justificativa de que não conseguia educá-la. A menina foi levada ao chamado “tribunal do crime”, prática usada por facções para punir supostos desvios de conduta.

A criança foi encontrada com lesões nos braços, no polegar esquerdo e na perna direita. Ela está sob os cuidados do Conselho Tutelar, que acompanha o caso.

A Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Deddica) investiga a mãe por maus-tratos. Já o homem de 63 anos, que estava com as meninas no motel, deve responder por estupro de vulnerável.