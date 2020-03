Mãe e filho enfrentam câncer juntos e recebem alta simultaneamente

PUBLICIDADE 

Vici Rigby, de 44 anos, e o filho, George, de 8 anos, adquiriram um câncer em 2016. Quatro anos após o diagnóstico da doença, eles receberam alta quase que simultaneamente.

A mulher foi a primeira a descobrir a doença. Ela foi diagnosticada com câncer colorretal em estado avançado. Já o filho, que na época tinha quatro anos, havia sido diagnosticado com leucemia em estágio inicial e com alta possibilidade de cura.

Mãe e filho realizaram tratamento juntos, em Worcester, Inglaterra. Quatro anos depois, as boas notícias também vieram simultaneamente. Vici recebeu a notícia de que estava curada e, meses depois, George também recebeu alta.

Vici relatou que já havia se adaptado à rotina das consultas, quando recebeu as boas novas.

“Você nunca acha que o dia vai chegar. Você entra na rotina das consultas hospitalares e planeja a sua vida em torno disso. Então, de repente, agora podemos fazer planos, reservar férias e organizar as coisas sem a preocupação”, disse a mãe ao jornal britânico Mirror.