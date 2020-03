Mãe e bebê são mortos a tiros dentro de casa

PUBLICIDADE 

Uma mãe e um bebê foram mortos a tiros dentro de casa na noite desta terça-feira (10). Segundo testemunhas, quatro homens invadiram a casa das vítimas.

Ainda segundo as testemunhas que estavam no hospital, algumas pessoas trouxeram a criança ferida e relataram que ela e a mãe haviam sido sido baleadas por quatro homens. As vítimas estavam deitadas em uma rede no momento do ataque.

As duas mulheres e o homem que trouxeram o bebê para ser atendido na unidade hospitalar deixaram o local ao serem informados que a vítima tinha morrido.

O crime vai ser investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).