Mãe de criança que caiu da janela se manifesta

Jéssica Silva Ramos, a mãe da crianças, afirmou em uma rede social que não deixou a criança sozinha com o irmão mais velho

Na manhã de ontem (26), Hallan Luis Silva Ramos, um menino de apenas 7 anos, morreu ao cair a cerca de 20 metros de altura, do apartamento onde morava, no Andaraí, Zona Norte do Rio de Janeiro. A criança estava em casa somente na companhia do irmão mais velho, de 9 anos. Um outro irmão, de 4 anos, estava na casa de parentes.

Jéssica Silva Ramos, a mãe da crianças, afirmou em uma rede social que não deixou a criança sozinha com o irmão mais velho. “Só quero que parem de falar o que não sabem. Eu não deixei meus filhos sozinhos, o meu único erro foi ter confiado em quem não deveria. Respeitem minha dor, só eu sei o quanto eu amava e fazia de tudo pelos meus filhos!”, escreveu. “E sim, vou carregar essa culpa para o resto da minha vida.”

Pouco depois, ela apagou as postagens. Testemunhas ouvidas pelos policiais afirmaram que era comum as crianças serem deixadas sozinhas em casa, e que naquela manhã, Jéssica fazia um passeio de barco.

Segundo a investigação, era por volta das 11h30 quando Hallan subiu na janela para passar de uma jenal para outra por fora, mas escorregou e despencou.

O avô das crianças foi ao Instituto Médico-Legal na manhã de hoje (27), e lá afirmou que a filha está à base de remédios, abalada e consternada.

O caso foi registrado na 20ª DP, de Vila Isabel, que investiga se houve abandono de incapaz com resultado de morte. Os policiais militares que investigam o caso adentraram a casa da família após a queda da criança, e constataram que o imóvel estava em ‘estado deplorável, com bagunça e deterioração”.