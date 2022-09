Mãe confessa que matou as duas filhas envenenadas, afogadas e depois a facadas

A mulher estava com sinais de tentativa de suicídio e, por isso, precisou ser internada

Izadora Alves de Faria, de 30 anos, confessou a policiais militares que matou as duas filhas, Maria Alice, de 6, e Lavínia, de 10, em Edéia, no sul de Goiás. De acordo com o delegado Daniel Moura, a mulher disse que envenenou, afogou e depois deu facadas nas filhas.

“No local do crime haviam elementos que levavam a crer que ela agiu dessa forma. Havia um frasco de veneno para rato aberto e outro fechado, uma caixa d’água cheia com uma extensão [elétrica] ligada dentro, como se pretendesse eletrocutar”, descreveu o delegado.

A mulher foi encontrada na noite da última terça-feira (27), horas após o crime. A Izadora estava com sinais de tentativa de suicídio e, por isso, precisou ser internada. A prisão em flagrante foi feita e ela está escoltada em um hospital da cidade, até receber alta.

De acordo com o delegado, a causa da morte ainda será confirmada pela perícia e ainda não há informações sobre a motivação. Aos policiais militares, o pai das meninas contou que na noite anterior ao crime, ele e Izadora teriam brigado e ela ameaçou tirar a própria vida e matar as filhas.

A Polícia Civil informou que o pai encontrou as meninas mortas em um colchão, na garagem de casa, no Setor Samambaia.