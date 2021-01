Mãe amarra e xinga bebê de ‘ratazana’ em vídeo

PUBLICIDADE

Uma mulher está sendo acusada de cometer maus-tratos contra a própria filha após amarrar e filmar a criança, além de chamá-la de “ratazana”. A cena foi registrada em Girau do Ponciano, no Agreste do estado e gerou revolta ao ser publicada nas redes sociais, nesse final de semana.

No vídeo, a criança aparece amarrada com uma corda, enquanto é xingada de “ratazana” pela própria mãe.

“Tá vendo, ratazana. Quem mandou você reinar?”, diz a mãe, em meio a risos.

O Conselho Tutelar acionou a Patrulha Maria da Penha para averiguar a situação da criança. Após os policiais constatarem os maus-tratos, a criança foi deixada aos cuidados da avó paterna. Segundo a polícia, o pai da criança residiria em outro estado.