Macaco é flagrado ‘amolando’ faca em prédio de centro comercial no Sul do Piauí

Um macaco foi flagrado carregando uma faca em um prédio do centro comercial de Corrente, Sul do Piauí. A cena foi registrada por um morador, que mostra o animal aparentemente afiando o objeto.

Segundo o morador Alessandro Guerra, o macaco está uma semana no local e desde então ele invade as casas e estabelecimentos.

Como a cidade não possui Batalhão Ambiental, os próprios moradores estão estudando uma forma de pegar o animal.

O secretário municipal do meio ambiente, Rhiomar, informou que tem conhecimento do caso, contudo, a responsabilidade para capturar do macaco seria do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

O Ibama ainda não comentou sobre o caso.