Lutador Godofredo Pepey é preso nos EUA após agredir esposa

O lutador cearense Godofredo Castro de Oliveira, mais conhecido como Godofredo Pepey, foi preso na última segunda-feira (30) em Deerfield Beach, na Flórida, Estados Unidos.

De acordo com as autoridades, Pepey teria agredido fisicamente a companheira, provocando hematomas no rosto e no corpo dela, além de danificar a residência do casal. Ainda segundo os relatos, o lutador teria impedido a vítima de sair de casa e de pedir ajuda por telefone. A polícia foi acionada por vizinhos no dia seguinte ao ocorrido e efetuou a prisão.

A vítima compartilhou imagem de rosto desfigurado após sofrer agressão de lutador

Pepey enfrenta acusações graves, incluindo sequestro com lesão corporal, agressão por estrangulamento, obstrução do contato com a polícia e violência doméstica. A Justiça da Flórida fixou fiança em US$ 120 mil, cerca de R$ 651 mil. Caso pague o valor, ele ainda deverá prestar esclarecimentos ao Departamento de Imigração, podendo ser deportado para o Brasil.

Samara Mello está recebendo apoio da Fighting Foundation, organização criada por Rose Gracie que oferece suporte a lutadores e familiares em situações de vulnerabilidade, promovendo ações voltadas para educação, saúde mental e assistência social.

Godofredo Pepey ganhou notoriedade ao participar da primeira edição do reality show The Ultimate Fighter Brasil e construiu carreira internacional no MMA, incluindo passagens pelo UFC.