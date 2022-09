Lista das melhores baladas para conhecer no Rio de Janeiro

A cidade do Rio de Janeiro é um dos destinos mais procurados por turistas de diferentes lugares do mundo. Isso porque, a capital carioca conta com uma vasta lista de pontos turísticos Rio de Janeiro.

Seja pelas praias, atrações ou programas diferenciados, a cidade do Rio de Janeiro possui atividades para todos os gostos. Para quem gosta de uma vida noturna agitada, a cidade possui diversas opções.

Por isso, se comprou passagem Rio de Janeiro, confira a seguir a lista das melhores baladas para conhecer:

Leviano Bar

Os Arcos da Lapa estão entre os principais cartões-postais da cidade do Rio de Janeiro. Já imaginou aproveitar a noite, curtindo excelentes músicas e bons drinks com essa paisagem?

O Leviano Bar é um dos bares mais conhecidos do Rio de Janeiro, principalmente por suas atrações musicais. Ele fica localizado na Avenida Mem de Sá, 47 – Centro, Lapa.

The Rock Bar

Para quem curte rock e está conhecendo a cidade do Rio de Janeiro, a balada The Rock Bar é o lugar ideal para você aproveitar a noite carioca. Além dos clássicos do rock nacional e internacional, a casa noturna conta com apresentações ao vivo e com ótimas opções de bebidas.

O The Rock Bar fica localizado na Rua Jardim Botânico, 1.011 – Jardim Botânico.

Galeria Café

Um dos pontos mais badalados da cidade, o Galeria Café é uma ótima boate para curtir a noite com amigos ou a sós. Na casa noturna acontecem diversas festas temáticas, manifestações contemporâneas e diversos eventos relacionados à liberdade de expressão.

Fica localizado na Rua Teixeira de Melo, 31. E/F – Ipanema.

Comuna

Com um vasto cardápio de hambúrgueres, o Comuna é uma excelente opção para quem valoriza boa gastronomia nos programas noturnos.

Além de lanches muito saborosos, é possível saborear muitos drinks e curtir uma noite especial. O bar fica localizado na Rua Visconde de Maranguape, 9 – Centro, Lapa.

Dicas de como economizar em sua viagem para o Rio de Janeiro

