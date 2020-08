Leíz, da Turma do Pagode, tem nome envolvido em caso de agressão

PUBLICIDADE

O cantor Leíz, vocalista do grupo Turma do Pagode, teve o nome envolvido em uma confusão ocorrida no sábado (15). Leizinho participava de uma festa e, segundo testemunhas, teria agredido um homem.

A festa ocorreu em um barco, na Marina Escarpas, em Capitólio-MG. Leíz e seu grupo de amigos são acusados de agredir um homem que seria fã do cantor.

Neste domingo (16), Leiz veio a público dar explicações sobre o caso. Ele contou que esteve, sim, na festa, mas que não participou da briga. Disse ainda que o homem foi agredido porque fez injúrias raciais a outro grupo de pessoas, e não aos amigos do cantor.

“Essa pessoa realmente foi agredida, eu vi essa pessoa ser agredida. Não era um grupo de amigos meus”, conta Leiz. “A pessoa chegou ofendendo essas pessoa que lá estavam com palavras racistas, xingando de preto, de macaco, que esse local não era para ser frequentado por negros…” Completou.

Nos comentários da postagem, os seguidores se dividiram: uns acreditaram na versão do cantor, enquanto outros falam que ele se envolveu, sim, na agressão. Muitos também criticaram o fato de Leíz ter participado de uma aglomeração em meio à pandemia do novo coronavírus. Momentos depois, o vocalista bloqueou os comentários da publicação.

Veja a postagem: