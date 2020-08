Lei aprovada por Câmara Municipal proíbe cachorro de latir

PUBLICIDADE

Uma cidade no interior de Santa Catarina aprovou uma lei que proíbe cachorros de latirem. A medida foi aprovada de forma unânime pela Câmara Municipal de Penha. A multa aos donos dos animais que infringirem a lei pode chegar a até R$ 23 mil, de acordo com informações do jornal Diário de Pernambuco.

A proposição foi aprovada na última quinta-feira (27). No texto, proposto pelo vereador Everaldo Dal Posso (PL), não há detalhes sobre os limites para os latidos ou de que maneira os donos podem controlá-los. Essa é uma das séries de regras que preveem aplicar punições em perturbações do sossego.