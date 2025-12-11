Ladrão furta celular, devolve para a vítima e é agredido no metrô de SP

Uma tentativa de furto no metrô de São Paulo terminou em tumulto e agressões na tarde desta quarta-feira (10). O caso ocorreu por volta das 18h30, entre as estações Sumaré e Clínicas, da Linha 2-Verde.

Relatos iniciais de passageiros apontavam que o homem teria entrado no vagão para agredir uma mulher e ameaçar outras pessoas. No entanto, o Metrô de São Paulo desmentiu essa versão e esclareceu que o episódio se tratou de um furto.

Segundo a companhia, o suspeito subtraiu o celular de uma passageira. Outros usuários perceberam a ação e acionaram o sistema de emergência. Durante a abordagem, ele afirmou estar armado, mas acabou desistindo e devolveu o aparelho na Sala de Supervisão Operacional.

Após a devolução, o suspeito deixou a estação, mas foi seguido e agredido por passageiros. A vítima recuperou o celular e optou por não registrar boletim de ocorrência. Já a Polícia Militar informou que não foi acionada para a ocorrência.