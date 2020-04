Jovens são presos suspeitos de espancarem idosa de 75 anos e atuarem em assaltos

PUBLICIDADE 

Uma idosa, de 75 anos, foi espancada por três jovens, com idades entre 16 e 18 anos, durante uma tentativa de assalto nessa terça-feira (31). A vítima precisou receber atendimento médico. Apesar dos ferimentos, a idosa conseguiu impedir os agressores de levarem os pertences que ela portava. Os suspeitos já haviam roubado um carro, Ford Fiesta, usado no assalto. Após sofrer as agressões, a mulher ligou para a polícia e denunciou o trio. A Polícia Militar (PM) conseguiu deter os três suspeitos após uma perseguição.

Durante a perseguição, o suspeito de 18 anos tentou entrar em um posto de gasolina para tentar retornar e acabou colidindo o veículo contra um outro carro. Os policiais conseguiram apreender um dos jovens, mas os outros dois fugiram correndo. Após ser interrogado, o suspeito denunciou quem eram os comparsas.

Após identificarem o trio, a polícia conseguiu localizar o adolescente de 16 anos e efetuar a apreensão. O terceiro suspeito, de 18 anos, acabou preso pouco depois, ele era o responsável por dirigir o carro roubado. O suspeito de 16 anos confessou que usou um simulacro de arma de fogo para intimidar a idosa.

O proprietário do Ford Fiesta informou para a polícia que o trio detidos era o mesmo que havia roubado o veículo. Câmeras de segurança na região do roubo registraram a ação do trio.