Jovens liberados de cativeiro dizem ter sido torturados por serem supostos informantes da polícia

Depois do resgate, eles foram levados à Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais para fazer a ocorrência

Na última quarta-feira, 30, três homens com idades entre 18 e 30 anos foram resgatados por policias militares após serem encontrados em situação de cativeiro. O caso aconteceu em Salvador, capital da Bahia. Segundo a polícia, as vítimas alegaram que os responsáveis pelo crime suspeitavam que eles eram informantes da polícia, popularmente conhecidos como “X-9”. No entanto, as autoridades não confirmaram se as vítimas passavam informações sobre o tráfico de drogas.

Até então, nenhum suspeito foi identificado e preso.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe fazia rondas e incursões na Rua Lessa Ribeiro, no bairro São Cristóvão, quando encontraram homens armados em uma viela. A partir de então, houve uma troca de tiros e os suspeitos fugiram.

Apesar da fuga, os policiais descobriram uma casa utilizada pelo grupo como cativeiro. No local, as vítimas foram encontradas amarradas e relataram estarem sendo torturadas.

As vítimas contaram à polícia que os suspeitos de tráfico os torturavam por acharem que os homens eram informantes da polícia.

Depois de resgatados, os homens foram levados até a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco), para formalizar a ocorrência.

As autoridades continuam a procura dos suspeitos.