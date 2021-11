Jovem some após balada em Beach Club

No dia 15, Amanda teria enviado uma áudio informando que iria pegar um carro de aplicativo para retornar para casa

Há nove dias uma jovem, de 21 anos, está desaparecida em Imbituba, litoral de Santa Catarina. Segundo a família, Amanda Albach saiu de casa no dia 12 para passar o feriado de Proclamação da República em um beach club na Praia de Jurerê Internacional.

As últimas imagens de Amanda são do dia 13, ao sair de uma festa que ocorreu no resort durante todo o dia. O caso é investigado pelas Polícias Civis de Santa Catarina e do Paraná.

Segundo o advogado da família, Michael Rodrigues Pinheiros, a promotora de vendas estaria na festa com um casal de amigos que a acompanhavam na viagem. “Confirmamos a presença dela nessa balada com imagens e ela estava acompanhada por esse casal de amigos. Esse casal simplesmente disse que a Amanda também estaria com outro rapaz conhecido e que após a festa ela não retornou com eles. Mas algumas versões na apuração dizem o contrário e queremos confirmar.”

Ainda de acordo com a família, no dia 15, Amanda teria enviado uma áudio informando que iria pegar um carro de aplicativo para retornar para casa. Ainda assim, ainda não se sabe se a voz é, de fato, da jovem ou se ela iria sair de Florianópolis ou de Imbituba.

“No dia 15, por volta das 20h30, a Amanda mandou uma mensagem para a sobrinha informando que pegaria um carro de aplicativo para ir para retornar para casa, no Paraná. Não sabemos se ela chegou a pegar esse carro. O áudio é duvidoso”, continua o advogado.

O que torna o desaparecimento de Amanda ainda mais estranho para a família é que ela tem uma filha de dois anos e ela falava todos os dias com a criança. Além disso, a última atualização das redes sociais foi no dia 13.