Jovem retira orelhas e parte do nariz para virar ‘alien negro’

O francês Anthony Loffredo é aficionado por modificações corporais. O jovem já tatuou quase o corpo todo, pigmentou os globos oculares e os lábios, além de ter bifurcado a língua. Outros vários procedimentos já foram realizados por ele, no entanto, nesta semana Anthony resolveu aderir a procedimentos extremos.

Para ficar parecido com o que ele chama de “alien negro”, Anthony decidiu retirar as orelhas e parte do nariz. O jovem, que gosta de ser chamado de Black Alien, precisou ir até Barcelona-Espanha para realiza uma rinotomia. O procedimento, que consiste em retirar a ponta do nariz, é proibido na França.

“Desde muito jovem, sou apaixonado pelas mutações e pelas transformações do corpo humano”, relatou em reportagem do “Daily Star.”

Em postagem no Instagram, o francês agradeceu a Óscar Márquez, modificador que fez a rinotomia:

“Obrigado, Óscar Márquez. Você marcou a minha vida. Agora posso andar de cabeça em pé graças a você e ao que fizemos juntos.”