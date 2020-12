Jovem que desapareceu em praia após ir ao banheiro é encontrado morto

PUBLICIDADE

O turista Ryan Costa Freitas, de 19 anos, desapareceu em uma praia de Guarujá-SP e, três dias depois, foi encontrado morto no mar. De acordo com um amigo que estava com ele, o jovem teria dito que iria ao banheiro, quando foi visto pela última vez. A família não sabe como Ryan foi parar no mar depois de desaparecer.

O rapaz, que mora em São Paulo, desapareceu no último domingo (29). Ele e um amigo teriam ido ao Guarujá para aproveitar o dia de sol. De acordo com a testemunha, Ryan saiu para ir ao banheiro e deixou o celular, carteira, dinheiro e documentos com o amigo. No entanto, o jovem não retornou ao local.

O Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar) fazia buscas pelo rapaz até a manhã de quarta-feira (2), quando o corpo foi localizado.

O irmão de Ryan, Natan Costa Freitas, de 21 anos, foi comunicado que um corpo havia sido encontrado por meio de uma mensagem enviada por uma mulher. Ela teria visto uma publicação nas redes sociais sobre o desaparecimento de Ryan e comunicou o familiar que um corpo havia sido encontrado no mar, próximo de onde ela reside.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Praia Grande.