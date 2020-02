Homem tem 90% do corpo queimado após atear fogo na própria casa

PUBLICIDADE 

Um homem, de 43 anos, teve 90% do corpo queimado após atear fogo na própria casa. Ele teve queimaduras de segundo grau no tórax, abdômen e membros inferiores. De acordo com a polícia, o homem estava embriagado e havia agredido a esposa em uma discussão.

De acordo com a polícia, a vítima de queimadura conseguiu sair do fogo e foi socorrida por pessoas que passavam pelo local. O homem deu entrada no hospital da região ainda consciente. Ele foi transferido para Campo Grande na mesma noite. O caso aconteceu em Dois Irmãos do Buriti-MS, a 120 km da capital.

A esposa relatou para a polícia que o homem chegou bêbado em casa e, durante uma discussão, teria batido nela. Ela contou que saiu de casa antes do fogo começar.

O paciente está internado em um hospital da região. As autoridades aguardam que ele receba alta, para que possa prestar esclarecimento.