Jovem pede oração antes de afundar no mar e desaparecer

PUBLICIDADE

Um jovem, de 24 anos, desapareceu após entrar no mar, no último domingo (30). Jefferson Rodrigues Daniel visitava a pria, em Bertioga-SP, pela primeira vez com a família e não sabia nadar.

De acordo com a família, o rapaz viajou com os tios e alguns primos, na madrugada de domingo. A família foi de Itaquera, onde mora, até a Praia do Indaiá, na região conhecida como Cantão do Indaiá.

Ainda de acordo com a família de Jefferson, por volta das 13h, O rapaz entrou na água com quatro primos. Algum tempo depois, o mar ficou agitado e a maré subiu, o que fez com que o grupo se afogasse. Um dos primos relatou que conseguiu conversar com o jovem, antes dele afundar. Na ocasião, Jefferson pediu para que orassem por ele.

Os primos foram resgatados por banhistas que estavam na praia. No entanto, Jefferson não foi encontrado e segue desaparecido após afundar no mar. O desaparecimento foi registrado na Delegacia Sede de Bertioga. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as buscas por Jefferson foram retomadas nesta terça-feira (1).