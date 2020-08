Jovem morre e sete ficam feridos durante ataque em evento com som automotivo

PUBLICIDADE

Um jovem, de 25 anos, veio a óbito após um ataque que ocorreu durante uma festa de rua realizada com som automotivo. Outras sete pessoas ficaram feridas durante o evento conhecido popularmente como “paredão”. O caso ocorreu na madrugada desta segunda-feira (10).

De acordo com a Polícia Militar, uma viatura foi acionada após o ataque. A corporação apurou o relato de algumas testemunhas que alegaram que três suspeitos, dois com arma de fogo e um com uma arma branca (provavelmente uma faca), teriam atacado os oito jovens com idades de 20 a 27 anos.

Os agressores teriam atacado as vítimas com tiros e golpes. Um dos disparos atingiu o vidro de um carro que estava estacionado próximo. Os moradores da região ficaram assustados com o ataque. O caso ocorreu no bairro de São Caetano, em Salvador-BA.

Jodmarlei Jesus Lima Brandão veio a óbito no local. As outras sete vítimas, seis homens e uma mulher, foram socorridas. Dois dos feridos foram encaminhados para o Hospital Geral do Estado (HGE), e os demais na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Caetano.

