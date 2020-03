Jovem morre ao tentar defender a namorada grávida de quatro meses

PUBLICIDADE 

Um jovem de 19 anos morreu após ser baleado na noite de segunda-feira (9) em Ladário, Mato Grosso do Sul. João Henrique Souza Justiniano estava na frente de casa com a namorada quando foram surpreendidos por dois assaltantes.

Segundo as autoridades, João tentou defender a namorada, grávida de quatro meses, quando os criminosos dispararam. João foi baleado no pescoço, rosto e do lado esquerdo do tórax.O rapaz recebeu atendimento médico, mas não conseguiu resistir aos ferimentos.

O caso foi registrado como homicídio qualificado pela traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível à defesa do ofendido. A Polícia Civil investiga o caso.