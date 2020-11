Jovem moradora de Macapá ganha festa temática inspirada no blecaute

PUBLICIDADE

Uma moradora da Zona Norte de Macapá resolveu celebrar o aniversário de 23 anos de uma forma diferente. Devido ao apagão que atinge 13 das 16 cidades do Amapá, Thayza Lima decidiu organizar a festa “Apagão da Thay”. Ao todo, 89% da população do estado segue apenas com parte da energia restabelecida.

No evento, o bolo foi decorado com “cantadas” que fazem referência ao blecaute, como “Me chama de CEA [Companhia de Eletricidade do Amapá] e implora para eu voltar”, “Não sou CEA, mas à noite eu te deixo todo suado” e “Me chama de CEA e vem acabar com a minha energia, bb”.

A ideia do bolo partiu da cunhada de Thayza e as fotos da decoração viralizaram nas redes sociais com mais de 1,5 mil curtidas e compartilhamentos desde a festa, que aconteceu no sábado (14).