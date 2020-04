Jovem mata companheira e posta selfie com corpo nas redes sociais

PUBLICIDADE 

Casal tinha se separado dois dias antes do crime. Filha de 11 meses estava na residência, foi resgatada e encaminhada ao Conselho Tutelar.

Um homem de 26 foi preso por matar a ex-companheira, de 19 anos, com um facão e postar uma foto em suas redes sociais com a blusa suja de sangue e com o corpo ao fundo.

O crime foi cometido na casa em que o casal morava com a filha, de 11 meses, em Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia.

A filha do casal, de 11 meses, foi resgatada chorando em um quarto.

O delegado do caso, Vicente Stabile disse que nenhum advogado de defesa se apresentou na delegacia.

Durante o depoimento do rapaz, o jovem assumiu que deu golpes na ex-companheira com o facão, entretanto alegou que os golpes deferidos foram em legítima defesa.

O delegado ainda disse que o homem apresentou cortem em uma mão, de uma possível tentativa de tirar o facão da mulher.

“Ele assumiu o crime, mas disse que ela partiu para cima dele primeiro com o facão. Ele alega que foi à casa para falar com ela e houve uma discussão. Depois, tirou uma selfie e postou nas redes sociais todo ensanguentado com ela morta no chão”, explica Stabile.

Como eles tinham terminado a união dois dias antes do assassinato, a investigação trata o caso como feminicídio.

A polícia ainda investiga se o rompimento do casal pode ter motivado o ato do investigado.