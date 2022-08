Jovem invade escola onde estudou com flechas, facas e bombas caseiras no ES

A Polícia Militar foi acionada na tarde desta sexta-feira (19) por uma professora que estava em sala de aula e viu o suspeito pular o muro

Vinícius Rangel

Vitória, ES

Um jovem de 18 anos invadiu uma escola da rede municipal de ensino em Vitória (ES) armado com dispositivos de disparo de flechas, facas e garrafas de coquetel molotov. Ele causou pânico e correria na unidade e ao menos uma criança chegou a ser atacada.

A Polícia Militar foi acionada na tarde desta sexta-feira (19) por uma professora que estava em sala de aula e viu o suspeito pular o muro. O rapaz seria um ex-aluno da unidade escolar e estava vestido com roupas pretas e foi descrito como “desorientado”. Ele teria anunciado para alguns profissionais da educação que faria um ataque no local.

Em nota, a PM informou que o suspeito foi localizado no interior da escola municipal no bairro Jardim da Penha, com balestra, coquetel molotov e facas. Durante a ação criminosa, o suspeito teria machucado uma criança no rosto. Ele foi contido no corredor e levado para a 1ª Delegacia Regional.

A Secretaria Municipal de Segurança Urbana disse que, tão logo acionada, a Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV) enviou equipes ao local para acompanhar a PM.

“Uma equipe técnica da Secretaria de Educação (Seme) está no local para apurar os fatos e dar todo suporte à comunidade escolar. Os estudantes, profissionais e colaboradores estão sendo acolhidos e, já na segunda-feira, será iniciado um trabalho de práticas restaurativas”, informou o órgão em nota enviada à reportagem.

Já a Polícia Civil informou que a ocorrência está sendo confeccionada pela Polícia Militar para ainda ser entregue no plantão vigente da Delegacia na capital. “Somente após a ocorrência ser entregue e a finalização das oitivas da ocorrência teremos informações do procedimento que será adotado pelo delegado plantonista com o detido”, declarou em nota.