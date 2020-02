Jovem grava cobra viva no vaso sanitário e viraliza no Twitter, confira!

PUBLICIDADE 

No Twitter, um usuário compartilhou algo inusitado e assustador que aconteceu no banheiro da sua casa, em São João Batista (MA). Por meio de um vídeo, que já alcançou mais de um milhão de visualizações, o garoto filma o que encontrou no vaso sanitário.

No vídeo, ele mostra uma cobra viva que estava na água do sanitário. “Eu nunca mais sento em um vaso. Nunca mais”, disse enquanto gravava a cena.

“A gente pensa que nunca pode acontecer com a gente. Eu fui no banheiro agora e tinha uma cobra saindo do vaso sanitário. Mano eu tô muito traumatizado”. escreveu o jovem no post.

A gente pensa que nunca pode acontecer com a gente, eu fui no banheiro agora e tinha uma cobra saindo do vaso sanitário. Mano eu tô muito traumatizado pic.twitter.com/e2bwzWxmuQ — Samys (@samucaserra101) February 27, 2020