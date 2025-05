Jovem funcionária de distribuidora é morta a facadas por cliente em Goiânia

Uma funcionária de uma distribuidora de bebidas foi brutalmente assassinada a facadas, na segunda-feira (12), na Vila Redenção, em Goiânia. A vítima, Ellen Cristina Caetano, de 19 anos, foi atacada por um cliente que havia acabado de ameaçar outra funcionária do estabelecimento.

Câmeras de segurança registraram o momento do crime. As imagens mostram o suspeito, Helber Silvino de Freitas Lopes, de 43 anos, discutindo no balcão antes de partir para o ataque. Ele teria perguntado pelo paradeiro de uma outra funcionária, com quem queria falar. Ao perceber a tensão, Ellen tentou intervir, mas foi surpreendida com golpes de faca.

Segundo a Polícia Civil, a jovem ainda tentou escapar, pulando o balcão, mas foi alcançada e esfaqueada. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas Ellen não resistiu aos ferimentos e teve a morte constatada no local.

Após o crime, Helber fugiu e foi localizado pela Polícia Militar escondido em uma área de mata próxima ao estabelecimento. Preso em flagrante, o homem alegou ter agido em legítima defesa, versão que está sendo investigada.

De acordo com a PM, o suspeito tem antecedentes criminais por ameaça e por infrações previstas na Lei Maria da Penha. Ele foi encaminhado à Central de Flagrantes de Goiânia e deve passar por audiência de custódia nesta terça-feira (13).