Jovem é preso suspeito de matar sogro e amigo com golpes de facão

A prisão foi divulgada nesta quarta-feira (18), mas o crime aconteceu em agosto de 2022

Um jovem de 24 anos foi preso suspeito de matar dois homens em Abadia de Goiás, na Região Metropolitana da capital. De acordo com a Polícia Civil, Irivan Rodrigues Pereira, sogro do investigado, e Weberson Silva, amigo da vítima, foram mortos a golpes de facão e foice.

A prisão foi divulgada nesta quarta-feira (18), mas o crime aconteceu em agosto de 2022. De acordo com o delegado Arthur Fleury, o crime foi motivado por uma briga entre o suspeito e seu sogro, Irivan.

Ameaça



A investigação mostrou que Irivan, padrasto da companheira do jovem, foi ameaçado de morte na noite anterior do crime, em uma distribuidora de bebidas. Segundo a polícia, Weberson foi morto por ser amigo de Irivan e estar no mesmo local que o amigo no momento do crime.

O delegado divulgou que os corpos foram encontrados na casa de Irivan, após familiares estranharem o sumiço.

O jovem foi preso suspeito de duplo homicídio. A polícia informou que o suspeito está à disposição do Poder Judiciário.