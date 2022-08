Jovem é preso suspeito de matar idoso com bloco de concreto

O suposto autor, de 19 anos, teria se desentendido com a vítima após pedir uma informação de onde poderia comprar cachaça

O suspeito de matar um idoso de 62 anos usando um bloco de concreto em Miracema do Tocantins foi preso na manhã desta terça-feira (16). O crime aconteceu na cidade por volta das 23h de segunda-feira (15).

De acordo com a Polícia Civil, o homicídio teria sido motivado, segundo depoimento do próprio preso, por uma resposta que recebeu do idoso. O jovem teria perguntado onde comprar cachaça e recebeu um tratamento rude da vítima, segundo o relato.

Por não gostar de como o idoso falou com ele, o suposto autor teria o agredido com golpes na cabeça. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu.

A Polícia Militar (PM) informou que após ser acionada, encontrou o idoso caído na calçada de um comércio na rua Bernardino Abreu. Ele estava com diversas lesões, afundamento no rosto e ao redor havia muito sangue. Um bloco de concreto com marcas de sangue estava ao lado, e provavelmente foi utilizado nas agressões, segundo a PM.

Após o crime, testemunhas relataram que viram o suspeito trajando apenas short, com tatuagens pelo corpo e ensanguentado. Ele pedia informações de como chegar a uma praça e dizendo que tinha acabado de cometer uma tragédia.

O jovem foi levado para a Central de Atendimento da Polícia Civil em Miracema. Posteriormente, após depoimentos, seguiu para a Cadeia Pública de Miracema e está à disposição do Poder Judiciário.

A Polícia Civil disse que seguirá com a investigação relativa ao homicídio, para confirmar a versão dada pelo suspeito e o motivo do crime.