Jovem é preso e adolescente apreendido por homicídio de homossexual a pedradas

Nesta segunda-feira, 21, um jovem de 21 anos foi preso e outro adolescente, de 16 anos, apreendido sob suspeitas de matar, a pedradas, Nivaldo Elisio da Silva, 46, perto de uma festa no município de São Francisco de Assis do Piauí. A Polícia Civil suspeita de crime de homofobia.

A delegada Francineide Fontes disse, em entrevista ao g1, que o rapaz de 21 anos afirmou ter praticado o crime, no entanto, o adolescente negou. De acordo com o mais velho, ele saiu da festa que acontecia em uma praça pública da região, e foi abordado pela vítima.

“O suspeito afirmou que a vítima tentou ficar com ele, mas ele não quis. O Nivaldo insistiu mais uma vez e o rapaz o empurrou e deu uns tapas na vítima. O adolescente chegou e começou a dar chutes no caseiro. Em seguida, o rapaz pegou uma pedra de calçamento e começou a bater na vítima, que morreu no local”, contou a delegada.

Ambos os suspeitos fugiram do local e foram para a casa do mais velho. Depois de trocarem de roupa, eles foram para a casa do adolescente. Logo em seguida, os dois se esconderam em uma casa no interior de São Francisco de Assis do Piauí, que é do pai de um dos suspeitos.

O rapaz de 21 anos foi autuado por homicídio qualificado por motivo fútil, já o adolescente responderá por ato infracional análogo ao crime de homicídio.

Eles aguardam a audiência de custódia e de apresentação, respectivamente.