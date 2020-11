Jovem é morto a facadas durante briga em bar e suspeito é baleado

PUBLICIDADE

Um jovem, de 20 anos, foi morto a facadas durante uma briga em um bar. Vitor Queiroz da Silva foi socorrido e encaminhado até o hospital da cidade de Caçu, no sudoeste de Goiás, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

De acordo com a polícia, o crime ocorreu na madrugada de sexta-feira (14). Após a briga, dois homens teriam ido de moto até o bar e efetuado disparos de arma de fogo contra o suspeito de ter esfaqueado a vítima. Os investigadores suspeitam que um desses dois homens era Vitor. O outro suspeito que estava na moto fugiu do local.

De acordo com a polícia, Vitor teria voltado ao bar com outra pessoa e atirado contra o suposto autor do crime. Após isso, ele foi encaminhado ao hospital, onde morreu.

O homem que foi atingido pelos disparos também foi hospitalizado e seguia internado até as 10h50 desta segunda-feira (16). De acordo com as informações preliminares, ele foi baleado na perna e deverá prestar esclarecimentos após receber alta hospitalar. Até as 11h desta segunda-feira ninguém havia sido preso.